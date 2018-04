Avellino, un esterno torna in gruppo. Novità anche da Carpi Le ultime dal Partenio-Lombardi dopo la conferenza stampa del tecnico Foscarini

di Carmine Quaglia

E' proseguita nel pomeriggio, a porte chiuse, allo stadio Partenio-Lombardi, la preparazione dell'Avellino che ieri ha ricevuto la carica dei tanti tifosi presenti nell'impianto sportivo irpino. Confermati gli indisponibili Simone Rizzato, Duilio Evangelista, Rino Iuliano e Richard Lasik, il tecnico Claudio Foscarini ha potuto contare su Nicola Falasco. L'esterno biancoverde è tornato in gruppo. Riccardo Marchizza ha fatto, invece, rientro dalla Nazionale Under 20. Per Soufiane Bidaoui e Anton Kresic solo lavoro atletico, mentre Angelo D'Angelo ha svolto una seduta ridotta. Simone Pecorini ha aggiunto una parte di lavoro atletico al ciclo di terapie già svolto nelle scorse ore. Domattina, sempre al Partenio-Lombardi, l'allenamento di rifinitura, a porte chiuse. Sabato una trasferta con punti decisivi in chiave salvezza a Carpi.

La squadra romagnola ha lavorato in mattinata. Jerry Mbakogu ha completato le pratiche per ottenere la cittadinanza italiana. Capela e Nzola hanno svolto solo terapie e palestra, mentre Garritano ha svolto una seduta personalizzata. Sabbione e Brosco hanno fatto rientro in gruppo. Al termine dell'allenamento, il Carpi ha raggiunto il ritiro dove domani svolgerà l'allenamento di rifinitura.