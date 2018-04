Carpi - Avellino: convocati e probabili scelte di Foscarini Pecorini alza "bandiera bianca". D'Angelo la possibile sorpresa e chiave tattica per i biancoverdi

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura a porte chiuse questa mattina al “Partenio-Lombardi” per l’Avellino. Per la sfida di domani (ore 15) contro il Carpi, il tecnico Foscarini ha convocato 22 calciatori. Nell’elenco non figurano i lungodegenti Iuliano, Lasik e Rizzato, l’infortunato Pecorini ed Evangelista (scelta tecnica). Torna invece a far parte della lista dei calciatori arruolati Falasco, ma non è al top andrà al massimo in panchina. Modulo e interpreti: i lupi dovrebbero scendere in campo con il 4-4-2. In porta si consumerà il ritorno di Radu. In difesa spazio a Laverone, Ngawa, Migliorini e Marchizza, ma occhio proprio all’ex Salernitana, non al top della forma: dovrebbe essere regolarmente in campo, se così non fosse Ngawa verrà dirottato sulla fascia destra e Morero più che Kresic andrebbe ad affiancare Migliorini. A centrocampo, inamovibili sulle corsie laterali Vajushi e Molina. La chiave tattica per rendere il lupo camaleontico e versatile - come Foscarini ha dichiarato di volere - è D’Angelo. Il capitano sta facendo i salti mortali per essere della partita. Qualora dovesse ricevere il “via libera” si aprirebbe un duplice scenario: potrebbe giocare al posto di De Risio, con Di Tacchio, ma anche insieme ai due mediani rendendo possibile l’espressione in fase di possesso del 4-2-3-1 (agendo da sottopunta partendo da interno sinistro) e, non di meno, del 4-3-3 (rimanendo a copertura delle avanzate degli esterni fungendo da mezzala sinistra). Da D’Angelo, senza dimenticare che c’è anche Gavazzi in grado di svolgere le stesse mansioni, dipende dunque l’utilizzo di Ardemagni che appare comunque favorito, pure su Asencio. Il bomber milanese è pronto ad agire al fianco di Castaldo, al rientro dopo un turno di squalifica.

L’elenco dei 22 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Radu, 20. Casadei, 22. Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 4. Moretti, 21. Morosini, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 30. Cabezas, 10. Castaldo.