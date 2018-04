Carpi - Avellino: convocati e probabili scelte di Calabro Mbakogu torna a disposizione, occhio al talento di Melchiorri supportato da Concas

di Marco Festa

Concentrazione massima in casa Carpi, già in ritiro da un giorno in vista della gara interna di domani (ore 15) contro l’Avellino. Seduta di rifinitura ed ecco l’elenco dei convocati di Calabro. Sono 25 i biancorossi a disposizione del tecnico degli emiliani: tutti ad eccezione degli infortunati Nzola e Capela. Rientra Mbakogu. L’assetto tattico dei padroni di casa sarà il 4-4-1-1. I probabili interpreti: Colombi in porta; Pachonik, Poli, Ligi (insidiato da Brosco) e Di Chiara in difesa; Jelenic, Sabbione, Verna (in vantaggio su Mbaye) e Pasciuti a centrocampo; Concas a supporto dell’unica punta Melchiorri.

L’elenco dei 25 convocati (in ordine alfabetico).

Portieri: 1. Serraiocco, 12. Brunelli, 22. Colombi.

Difensori: 13. Poli, 14. Ligi, 17. Di Chiara, 20. Bittante, 23. Brosco, 25. Pachonik, 26. Calapai.

Centrocampisti: 4. Sabbione, 5. Verna, 7. Concas, 8. Giorico, 16. Garritano, 18. Palumbo, 19. Pasciuti, 21. Saric, 24. Mbaye, 27. Jelenic, 28. Belloni, 30. Saber.

Attaccanti: 9. Malcore, 10. Mbakogu, 11. Melchiorri.

Foto: carpifc.com