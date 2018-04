DIRETTA / Carpi - Avellino: cronaca testuale in tempo reale Dallo stadio "Cabassi" la gara valida per la trentottesima giornata di Serie B

di Marco Festa - Inviato a Carpi (MO)

In diretta dallo stadio "Cabassi" Carpi - Avellino, valida per la trentottesima giornata di Serie B: rivivi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Il tabellino.

Carpi - Avellino 0-0

Carpi (4-1-4-1): Colombi; Pachonik, Brosco, Ligi, Poli; Mbaye; Jelenic, Sabbione (30' pt Concas), Verna, Pasciuti (20' st Garritano); Melchiorri (45' st Mbakogu). A disp.: Serraiocco, Concas, Giorico, Malcore, Di Chiara, Palumbo, Bittante, Saric, Calapai, Saber. All.: Calabro.

Avellino (4-4-2): Radu; Gavazzi, Ngawa (8' pt Laverone), Migliorini, Marchizza; Vajushi, De Risio, Di Tacchio, Molina; Asencio (13' st Morero), Ardemagni (30' st Castaldo). A disp.: Casadei, Lezzerini, Moretti, D’Angelo, Falasco, Morosini, Wilmots. All.: Foscarini.

Arbitro: Rapuano della sezione di Rimini. Assistenti: Margani della sezione di Latina e Pagnotta della sezione di Nocera Inferiore. Quarto uomo: Marini della sezione di Roma 1.

Note: Espulso al 12' st Marchizza per somma di ammonizioni. Ammoniti: Marchizza, Gavazzi, Mbaye e Poli per gioco falloso; Garritano per simulazione. Angoli: 6-8. Recupero: pt 3'; st 3'.

Secondo tempo:

48' - Finisce qui: Carpi - Avellino 0-0. Avellino quintultimo a pari punti con Novara, ma fuori dalla zona play out in virtù degli scontri diretti e falcidiato in vista della sfida casalinga di martedì contro il Cittadella.

45' - Cambio Carpi: dentro Mbakogu, fuori Melchiorri. Tre minuti di recupero.

42' - Chiede il cambio Melchiorri.

40' - Cinque minuti per provare a vincere, nonostante l'inferiorità numerica: non è impossibile col Carpi che ha tirato i remi in barca e si sta accontentando del pareggio.

38' - Colpo di testa a lato di Castaldo su spiovente di Laverone.

35' - Buco dell'Avellino su rimessa laterale, tiro velleitario di Garritano bloccato a terra da Radu. Anche sotto di un uomo il Carpi non sembra avere la sufficiente determinazione per premere sull'acceleratore.

32' - Radu smanaccia in presa bassa. Migliorini resta a terra, poi si rialza. Sospiro di sollievo per Foscarini.

30' - Dentro Castaldo, fuori Ardemagni. Ultimo cambio per l'Avellino.

29' - Radu non esce, Gavazzi prolunga in angolo di testa. Pronto Castaldo.

27' - Migliorini tutto solo sul secondo palo: colpo di testa a metà tra il tiro e la torre, che termina sul fondo.

26' - Svirgola Ligi: angolo per l'Avellino.

25' - Laverone fa correre Ardemagni, che prova a metterla in mezzo: palla facile preda di Colombi. Ammonito pure Poli per trattenuta su Vajushi.

23' - Buco di Morero, Radu esce, cade in area Garritano: ammonito per simulazione. Brivido al "Cabassi".

21' - Ammonito Mbaye: gomito largo al momento di uno stacco aereo con Di Tacchio.

20' - E ora il Carpi prova a vincerla: Garritano prende il posto di Pasciuti.

16' - Il Carpi grazia l'Avellino: batti e ribatti in area di rigore, angolo per i padroni di casa.

13' - Foscarini corre ai ripari: dentro Morero per Asencio.

12' - Avellino in dieci. Marchizza ammonito per un fallo a centrocampo su Concas: secondo giallo, lupi in dieci.

10' - Molina anticipato da Pachonik al momento del colpo di testa risolutivo.

9' - Ardemagni colpisce di testa ma non riesce a trovare la coordinazione invocando un penalty per una presunta trattenuta. Rapuano lascia giocare. Il bomber milanese beccato dal suo ex pubblico.

7' - L'Avellino cerca sbocchi alla propria manovra offensiva. Asencio non riesce a colpire di testa su cross di Vajushi dalla destra.

3' - Carpi con Concas a supporto di Melchiorri.

2' - Punizione di Di Tacchio, Marchizza manca di un nulla l'appuntamento col pallone: rimessa da fondo per il Carpi.

1' - Si riparte senza cambi.

Primo tempo:

48' - Si va al riposo a reti inviolate. Di Melchiorri la migliore occasione da rete della partita. Carpi tutt'altro che trascendentale, ma l'Avellino non riesce ad essere pericoloso. Al termine del primo tempo i lupi sono a +1 sulla zona play out (parziali: Ascoli - Perugia 1-1, Ternana - Pescara 0-2, Cesena - Frosinone 0-0, Empoli - Novara 1-1).

45' - Melchiorri va via in velocità ad Ardemagni e scarica il sinistro: riflesso felino di Radu che si distende e vola a deviare in angolo. Tre minuti di recupero.

44' - Cross di Vajushi, che invoca un tocco di mano dI Concas: lascia correre Rapuano. Poi Gavazzi trattiene Pasciuti che stava spingendo la ripartenza carpigiana: ammonito.

38' - Il pallone passa tra una selva di gambe, non lo trova Ardemagni.

33' - Traversone di Molina dalla sinistra, De Risio cicca il pallone tutto solo all'interno dell'area di rigore.

31' - Carpi pericoloso: colpo di testa di Brosco, Jelenic non riesce a trovare la deviazione volante a due passi da Radu.

30' - Sabbione k.o., dentro Concas.

28' - Resta a terra Sabbione, interviene lo staff medico del Carpi.

27' - Ammonito Marchizza.

25' - Colpo di testa all'indietro di Ascencio su invito di Di Tacchio: abbranca Colombi in presa alta.

20' - Carpi dimesso, l'Avellino deve crederci.

15' - L'Avellino spinge, ma non riesce a rendersi pericoloso.

11' - Cross di Molina sugli sviluppi del secondo calcio d'angolo di fila battuto dai lupi, colpo di testa a lato di Ardemagni.

10' - Vajushi mette dentro, cross contrato in angolo.

8' - Si dispera Ngawa. Non ce la fa a continuare: dentro Laverone, che agisce da terzino sinistro. Marchizza scala al centro della difesa.

6' - Ngawa prova a stringere i denti

5' - Incredibile. Si è fatto male Ngawa. Problem all'addutore della coscia destra.

2' - Seconda sorpresa al momento dello schieramento in campo delle squadre: l'Avellino gioca col 4-4-2 ed è Gavazzi il terzino destro. Anche il Carpi con la linea a quattro difensiva: 4-1-4-1.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio di Carpi - Avellino.

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Cabassi". Conto alla rovescia per il fischio d'inizio di Carpi - Avellino e Foscarini sorprende tutti: lupi col 3-5-2. In porta torna Radu (mancava da Avellino - Cesena); in difesa Ngawa, Migliorini e Marchizza; a centrocampo Vajushi, Gavazzi, Di Tacchio, De Risio e Molina; in attacco Asencio e Ardemagni. Parte dalla panchina Castaldo. Out Cabezas, affaticato. Carpi col 3-5-1-1: Colombi tra i pali; Poli, Ligi e Brosco nelle retrovie; Pachonik, Jelenic, Verna, Mbaye e Pasciuti in mezzo al campo; Sabbione a supporto dell'unica punta Melchiorri.