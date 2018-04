Carpi - Avellino 0-0: il commento di Foscarini Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del tecnico dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"Sono deluso per le situazioni che si stanno accavallando come acciacchi, infortuni e oggi anche un'espulsione". Ecco le considerazioni, dopo Carpi - Avellino 0-0, di Claudio Foscarini, al canale 696 TV OttoChannel nel corso di OffSide: "Sono contento dell'impegno dei ragazzi per un punto importante, ma volevamo giocarci un altro tipo di partita. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino - Ho dovuto fare delle scelte anche per recuperare qualche calciatore. Ho preservato Castaldo in un piccolo turnover. La squadra, al di là di tutto, mi è parsa bilanciata: meglio noi di loro, ma abbiamo fatto poco in avanti. Nella ripresa abbiamo gestito per un pari in attesa di un match che diventa importante, decisivo, martedì. Su Ngawa valuteremo nelle prossime ore. E' difficile capire qualcosa subito: abbiamo 4 gare in cui non dobbiamo guardare tanto cosa fanno gli altri. Un giorno sei contento e poi ecco una delusione. Dobbiamo trovare qualche vittoria come volevamo fare oggi, ma l'evoluzione è stata un'altra. Non siamo più timidi, vogliamo imporre il gioco, ma avremo anche la necessità di qualche episodio positivo".

