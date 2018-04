Carpi - Avellino 0-0: il commento di Radu Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del portiere dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"E' stato un periodo sfortunato, ma è stata una prova di squadra che mi è piaciuta". Ecco le considerazioni, dopo Carpi - Avellino 0-0, di Ionut Andrei Radu, al canale 696 TV OttoChannel nel corso di OffSide: "L'espulsione ci ha penalizzato. - ha spiegato il portiere biancoverde - Ripeto che è stato un periodo negativo per me. Appena guarito dal primo infortunio al muscolo mi sono ritrovato con un nuovo problema ad una costola che poi ho scoperto fratturata. Non vedevo l'ora di dare una mano alla squadra. Ho sentito voci sul mio ingresso o meno. Vi assicuro che stavo benissimo quando sono stato chiamato in Nazionale. Ora penso solo al nostro obiettivo, ad arrivare a quello vogliamo quanto prima. Lavoro tanto sui tiri in diagonale e sono stato bravo oggi".

