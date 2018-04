Alle 21 "Derby Serie B" sul canale 696 TV Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

La Salernitana vince all'Arechi contro il Brescia (risultato di 4-2 con Zito decisivo ed espulso nel finale) per i 3 punti che lanciano i granata verso la salvezza diretta. Il pari a reti bianche (0-0) al Cabassi di Carpi per l'Avellino che resta bloccato con un solo punto conquistato che vale la conferma oltre la zona rossa, ma solo in virtù degli scontri diretti con il Novara. Tutto nel nuovo appuntamento con "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel, in diretta dalle 21, con Carmine Quaglia, in compagnia di Maurizio Grillo, Annibale Discepolo e Peppe Iannicelli, per il commento del turno di campionato. Collegamento con Marco Festa, inviato a Carpi. Telespettatori come sempre protagonisti: chiama in diretta al numero 0825/23743, messaggi sms, whatsapp e whatsapp audio al 342/8725223. Vi aspettiamo.

