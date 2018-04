La Sud come ai tempi della A: "Andiamo a caricare la squadra" Il tifo biancoverde continua la mobilitazione per trascinare l'Avellino alla salvezza

di Marco Festa

Mercoledì scorso hanno incoraggiato la squadra prima della trasferta di Carpi; sabato, al "Cabassi", l'hanno applaudita al termine della partita invitando i calciatori a non mollare e alla vigilia di una nuova sfida cruciale per la permanenza in Serie B dell'Avellino il tifo biancoverde si mobilita nuovamente. La Curva Sud chiama nuovamente a raccolta i sostenitori irpini in vista del match interno in programma domani (ore 12:30) contro il Cittadella. In un comunicato ufficiale, l'appello a caricare D'Angelo e compagni a poche ore dal fischio d'inizio: "Dopo Carpi siamo pronti ad affrontare l'ennesima battaglia." - si legge nella nota diffusa attraverso i social. "Non ci interessano le beghe societarie, le polemiche e le voci che girano. Siamo concentrati su una cosa sola. Ci interessa la salvezza della squadra. Ci interessa onorare i nostri colori. Ci interessa difendere ciò che abbiamo ottenuto con tanti sacrifici. Domani mattina 1° maggio, alle ore 10, vi aspettiamo presso il Green Park Hotel a Mercogliano per far sentire il nostro calore a chi indossa la nostra maglia e per far capire quanto è importante per noi. È la maglia di una provincia. È la maglia di una città. È la maglia di un popolo... Che non molla mai. Avanti Avellino, avanti Curva Sud." Come ai tempi della Serie A quando l'appuntamento era al Jolly Hotel. La torcida avellinese è pronta a infiammarsi di nuovo per spronare il lupo a gettare il cuore oltre l'ostacolo e spingerlo alla conquista di un successo di capitale importanza.