Avellino sconfitto e contestato: aleggia lo spettro della C Lupi per la prima volta nei play out, i tifosi dalla carica pre partita alla rabbia post gara

di Marco Festa

L'Avellino affonda contro il Cittadella al "Partenio-Lombardi" e vede i fantasmi della retrocessione. La giornata era cominciata all'insegna della speranza e dell'ottimismo con 200 tifosi a incoraggiare la squadra al Green Park Hotel due ore prima della partita. Calciatori scortati fino allo stadio per trasmettere la carica giusta. Poi il campo sembra inizialmente confermare le aspettative: la traversa di Morosini, Molina che non riesce a chiudere il cross di Vajushi, Castaldo che di testa non inquadra la porta. Il Cittadella non è spettatore non pagante e si fa vedere con un tiro di Pasa deviato in corner da Radu. In avvio di secondo tempo Castaldo ha la palla che può cambiare la partita ma la cestina in malo modo. Dall'altra parte Bartolomei fa le prove generali del gol che trova al minuto 52 con un tiro pazzesco dai trentacinque metri, che muore nel sette alla destra dell'incolpevole Radu. L'Avellino si sfilaccia, ci prova con Asencio e Falasco: qualcuno qui grida al rigore ma è solo corner e poi in contropiede Kouame serve a chiaretti il pallone che scrive game over sulla partita. L'entusiasmo della mattina diventa contestazione: squadra a rapporto sotto la Curva Sud, confronto tra i senatori Castaldo e D'Angelo e i tifosi. Poi i malumori prima di sopirsi si trasferiscono davanti la porta carraia. La classifica dice Avellino diciannovesimo a tre giornate dalla fine: per la prima volta in stagione nei play out e atteso sabato dall'Ascoli, al "Del Duca". I marchigiani sono appaiati in classica ai lupi al terzultimo posto, zona retrocessione diretta; restano dietro solo per la differenza reti, ma all'andata pareggiarono in Irpinia (1-1) ed hanno dunque la chance, vincendo nella prossima partita, di garantirsi il vantaggio negli scontri diretti. Nel post partita Foscarini, non escludendo l'ipotesi ritiro, ha invitato a ricompattarsi rapidamente e lasciare da parte i disfattismi, ma con la condizione fisica approssimativa e preoccupante che ha ereditato e il clima che si è inasprito sorge spontanea la domanda: ci sarà il modo e la forza di rimediare?

Clicca qui per vedere le immagini della contestazione post partita (video tratto da OttoChannel.tv)