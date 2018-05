Ascoli - Avellino: convocati e probabili scelte di Cosmi Venticinque i calciatori a disposizione del tecnico dei marchigiani, che recupera Bianchi

di Marco Festa

Sono 25 i calciatori bianconeri convocati da Serse Cosmi per la sfida di domani pomeriggio (ore 15) al “Del Duca” contro l’Avellino. Nessuno squalificato; diffidati Addae, Bianchi, Mignanelli e Padella; iIndisponibili Carpani, Favilli, Mengoni, Martinho; torna Bianchi. I marchigiani si schiereranno con il 3-5-2: Agazzi tra i pali; Padella, Gigliotti e Cherubin in difesa; Mogos, Addae, Buzzegoli, D’Urso e Pinto a centrocampo; Lores Varela e Monachello in attacco. Due ballottaggi da risolvere, entrambi in mediana D’Urso e Kanouté si contendono una maglia al pari di Pinto e Mignanelli.

L’elenco dei 25 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 22. Agazzi, 1. Lanni, 12. Venditti.

Difensori: 14. Mogos, 24. Padella, 13. Gigliotti, 34. Cherubin, 25. Florio, 4. De Santis, 33. Mignanelli, 25. Pinto.

Centrocampisti: 19. Addae, 20. Buzzegoli, 28. D’Urso, 21. Castellano, 6. Bianchi, 29. Baldini, 18. Parlati, 32. Kanoute.

Attaccanti: 23. Ganz, 45. Monachello, 10. Lores Varela, 27. Clemenza, 11. De Feo, 9. Rosseti.

Foto: ascolipicchio.com