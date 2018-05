Alle 21 "Derby Serie B" sul canale 696 TV Otto Channel Per intervenire in diretta chiama allo 0825/23743, sms e whatsapp al 342/8725223

La vittoria dell'Avellino, ieri sera, contro lo Spezia: decisivo ancora una volta Castaldo per l'1-0 che vale tantissimo in ottica salvezza. Con un successo nell'ultima gara del campionato, al Liberati, contro la Ternana, retrocessa aritmeticamente, i biancoverdi otterranno la conferma nel torneo cadetto senza passare per i play out. La Salernitana cade allo Zaccheria: nel pomeriggio, 1-0 del Foggia (rete di Mazzeo) contro i granata già salvi aritmeticamente dal turno precedente. Focus sulla cadetteria nel classico appuntamento del sabato sera, come sempre in diretta, con "Derby Serie B", al termine di "Derby Serie A" (il post-gara di Benevento-Genoa), sul canale 696 TV OttoChannel. In studio con Carmine Quaglia, i giornalisti Annibale Discepolo, Maurizio Grillo e Peppe Iannicelli. Due ore di dettagliati approfondimenti sulle gare dell'Avellino e della Salernitana: servizi, highlights, interviste ai protagonisti dei match e grafiche. Telespettatori, come sempre, protagonisti: attraverso telefonate in diretta allo 0825/23743, ma anche tramite sms o WhatsApp anche audio, al numero 3428725223, alimenterete il dibattito in studio.

Redazione Sport