Ternana - Avellino: le ultime sulla prevendita Niente Tessera del Tifoso, si lavora per ottenere l'aumento della capienza del settore ospiti

di Marco Festa

È trepidante l’attesa dei tifosi biancoverdi per l’inizio della prevendita dei biglietti per assistere a Ternana - Avellino (stadio “Liberati”, venerdì ore 20:30), valida per l'ultima giornata del campionato di Serie B e cruciale per la salvezza dei lupi, che vincendo si garantirebbero la permanenza in categoria. Emergono ulteriori indiscrezioni e dettagli: si sta innanzitutto lavorando per aumentare la capienza del settore ospiti da 1300 a 1900 unità. Per ottenere l’incremento dei posti è cruciale la questione parcheggio: non ampissimo. L’organizzazione di pullman, per la quale la tifoseria irpina si sta già impegnando attivamente nonostante i tempi ristretti, aumenterebbe le chance di ottenere il via libera in quanto consentirebbe di diminuire lo spazio necessario per ricevere i supporters avellinesi.

Perdono intanto quota i rumors secondo cui il costo dei tagliandi sarebbe stato di 20 euro esclusi diritti di prevendita. I ticket, che saranno messi in vendita tra questo pomeriggio e domani mattina sul circuito BookingShow, dovrebbero essere acquistabili al costo 13,50 euro (inclusi i diritti di prevendita). Non ci sarà bisgono della Tessera del Tifoso. Nelle prossime ore sono attese comunicazioni ufficiali da parte dei club.