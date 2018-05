Avellino, prove di 4-4-1-1 e caccia al biglietto Squadra al lavoro al Partenio-Lombardi, code al punto vendita per i biglietti del match di Terni

di Marco Festa

Cresce l'attesa per Ternana – Avellino. Al “Partenio-Lombardi” seduta di allenamento pomeridiana a porte aperte: indisponibili De Risio, Iuliano, Lasik e Marchizza. Lavoro atletico per Migliorini, Ngawa, Moretti, Cabezas, Morero e Di Tacchio; hanno sudato in regime di differenziato Pecorini, Rizzato e Vajushi. Prove di 4-4-1-1 con Morosini a supporto di Castaldo, ma con Molina e Bidaoui pronti a dargli man forte in fase di possesso disegnando un 4-2-3-1. Testato anche il tandem Asencio – Ardemagni. Mentre la squadra ultima le sue fatiche odierne è intanto scattata la prevendita per il match del "Liberati": 1919 i biglietti a disposizione per il settore ospiti. Costo: 13,50 euro. I tifosi irpini hanno preso d'assalto immediatamente il punto vendita cittadino del circuito BookingShow lasciando trapelare grande ottimismo in vista della sfida di venerdì sera. Della partita che vale la stagione. Nessun dubbio sul possibile protagonista, sull'uomo salvezza: Gigi Castaldo.

Alle 20:15 il servizio di 696 TV Otto Channel con le voci dei tifosi irpini.