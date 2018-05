Ternana - Avellino, prevendita ospiti super: ecco il dato Da domani biancoverdi in ritiro a Mercogliano in vista della decisiva sfida di venerdì

di Marco Festa

Diminuiscono i biglietti, cresce l'attesa per Ternana – Avellino. Ieri i primi assalti ai punti vendita, distribuiti tra città e provincia, per assicurarsi uno dei 1919 titoli d'ingresso per il settore ospiti dello stadio “Liberati”. Sono 1200 - dato aggiornato alle 11 - i ticket già staccati per la determinante sfida di venerdì sera (ore 20:30): vincendo i lupi sarebbero salvi senza necessità di fare calcoli. Scontato il sold-out. I tifosi sono pronti a fare la propria parte per mantenere la categoria; per difendere la Serie B. La palla passa allora alla squadra, che da oggi lavorerà a porte chiuse, da domani sarà in ritiro a Mercogliano e giovedì partirà alla volta dell'Umbria: la formazione sarà dunque top secret, anche se ieri Foscarini ha iniziato le prove generali per plasmare un lupo equilibrato ma nel contempo votato all'attacco. Il tecnico trevigiano ha testato l'intesa del tandem Ardemagni – Asencio e quella del duo Morosini – Castaldo, supportato dalle sortite offensive di Molina e Bidaoui. Da valutare nel contempo il grado di recupero di Ngawa, che dovrebbe stringere i denti ed essere della partita. Ormai recuperato capitan D'Angelo per il quale si sta ponderando le modalità di utilizzo: se dall'inizio o a gara in corso come accaduto contro lo Spezia.

