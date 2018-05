Avellino, Foscarini lavora a un assetto tattico versatile Tentazione due punte, dubbio D'Angelo e modulo in grado di variare con poche mosse

di Marco Festa

"È come una finale di Champions League". Domenica scorsa, direttamente dagli studi di 696 TV Otto Channel - nelle vesti di ospite in esclusiva di 0825 - Claudio Foscarini non aveva usato giri di parole per caricare ambiente e squadra in vista della trasferta di venerdì sera a Terni. E con il diminuire delle ore che separano l'Avellino dal calcio d'inizio del match del “Liberati”, che mette in palio i 3 punti decisivi per la salvezza al cospetto dei padroni di casa della Ternana, già retrocessa, l'attesa percepita è davvero quella propria del grande evento. Di una finale, per l'appunto. Di certo hanno dimostrato di intenderla così i tifosi biancoverdi, che hanno ormai pressoché polverizzato in serata la scorta di 1919 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti. Non di meno conscia dell'importanza della posta in palio è, ovviamente, la squadra, che da domani sarà in ritiro a Mercogliano prima della partenza alla volta dell'Umbria, fissata per giovedì, subito dopo la seduta di rifinitura. Oggi allenamento pomeridiano a porte chiuse. Indisponibili De Risio, Iuliano, Lasik e Marchizza. Lavoro atletico per Moretti, Rizzato, Pecorini e Morero. Seduta differenziata per Vajushi. Sotto costante monitoraggio Ngawa. A centrocampo è aperto il ballottaggio tra Wilmots e D'Angelo. Il capitano potrebbe però essere anche preferito a Bidaoui partendo largo sinistra in modo da favorire l'impiego di Morosini a supporto di Castaldo in quello che diventerebbe un assetto tattico versatile, in grado di mutare forma, in fase di possesso, in un 4-2-3-1, grazie alle sortite offensive di Gavazzi e Molina, ma anche in un 4-3-3 o perfino in un 4-3-2-1 con il movimento programmato delle pedine dello scacchiere dei lupi. Scalpita intanto Ardemagni, in nette ripresa, ma l'utilizzo delle due punte potrebbe essere sacrificato sull'altare dell'equilibrio.

