Ternana incerottata: deve allenarsi anche lo staff di De Canio Nove infortunati, solo 16 calciatori disponibili: salti mortali per svolgere la seduta odierna

di Marco Festa

Al lavoro con la retrocessione in Serie C che è già realtà e con una miriade di assenze con cui fare i conti. Così la Ternana, che questa mattina si è allenata in vista del match di venerdì (ore 20:30) al “Liberati” contro l’Avellino. Risveglio muscolare, lavoro col pallone e partitella a campo ridotto finale, alla quale, come riportato da ternananews.it, hanno dovuto partecipare anche alcuni membri dello staff di De Canio proprio per far fronte al folto nugolo di indisponibili di cui fanno parte Sala, Valjent, Favalli, Ferretti, Marino, Gasparetto, Paolucci, Piovaccari, Montalto e Albadoro. Solo 16 i calciatori disponibili. L’imperativo per i biancoverdi resta non sottovalutare gli umbri. Guai a cullarsi sui cerotti altrui.