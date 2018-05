Avellino: inizia il ritiro, scatta l'operazione salvezza Alle 18:30 conferenza pre-partita di mister Foscarini in diretta sul canale 696

di Marco Festa

È il momento di fare quadrato. Di isolarsi prima di lasciarsi travolgere dal calore della propria gente nella potenziale ed auspicata ultima battaglia della stagione. Da questo pomeriggio, subito dopo essersi allenato sul manto in erba sintetica dello stadio amico, l'Avellino sarà in ritiro a Mercogliano in vista della decisiva trasferta di venerdì sera a Terni. È l'ora di fare gruppo prima di partire per un viaggio carico di attesa, speranza, voglia di chiudere i conti: i lupi raggiungeranno l'Umbria nella giornata di domani, una volta mandata in archivio la classica seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle 18:30 Foscarini presenterà la partita nella consueta conferenza stampa pre-partita che sarà trasmessa in diretta sulle nostre frequenze, sulla pagina facebook di Otto Channel e in live streaming al link www.ottochannel.tv/direttalive/. Il tecnico biancoverde è tentato dall'utilizzo del tandem Ardemagni – Castaldo, ma alla fine potrebbe optare per l'impiego di Morosini a supporto del match-winner contro lo Spezia. Da valutare le condizioni di Ngawa e di capitan D'Angelo: quest'ultimo potrebbe tornare dal primo minuto agendo da mezzala in un 4-3-3 o partendo largo a sinistra in un 4-4-1-1. Più del modulo e degli interpreti, conteranno testa e cuore; dare tutto, lasciarsi trascinare dai duemila tifosi irpini che hanno polverizzato i biglietti del settore ospiti di un “Liberati”, che assomiglierà, come non mani, al “Partenio-Lombardi”.