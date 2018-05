Ternana - Avellino: convocati e probabili scelte di Foscarini Stuzzica l'idea del tandem Ardemagni - Asencio, in difesa Ngawa verso il forfait

di Marco Festa

Allenamento pomeridiano a porte chiuse, al "Partenio-Lombardi", per l’Avellino, che da stasera è in ritiro a Mercogliano in vista della cruciale trasferta di venerdì sera a Terni, contro la Ternana già retrocessa: una vittoria, come tutti sanno, varrebbe la salvezza dei biancoverdi. Indisponibili De Risio, Iuliano, Lasik e Marchizza. Lavoro atletico per Evangelista, Rizzato e Pecorini. Domani mattina allenamento di rifinitura e a seguire partenza per l’Umbria. Capitolo modulo: è ballottaggio tra il 4-3-3 e il 4-4-1-1. Nella linea a quattro difensiva davanti a Radu è in forte dubbio Ngawa, alle prese con noie muscolari all’adduttore della coscia. Molto probabile il suo forfait con Kresic destinato a prendere il suo posto al centro della retroguardia, al fianco di Migliorini, con Laverone (al rientro da un turno di squalifica) e Falasco sulle corsie laterali. In caso di mediana a tre largo a Gavazzi, Di Tacchio e Wilmots; nell’eventualità di un settore nevralgico a quattro Gavazzi a destra, Molina a sinistra, Di Tacchio e Wilmots interni. D'Angelo dovrebbe essere impiegato a gara in corso. In attacco l’opzione tridente si concretizzerebbe con Molina e Morosini ai lati di Castaldo, mentre sarebbe Morosini il fantasista alle spalle del “dieci” nel 4-4-1-1, in ogni caso agevolmente modificabile in un 4-2-3-1 con l’avanzamento di Gavazzi e Molina sulla trequarti. Più remota, ma da non escludere, l’opzione con due punte: Asencio e Ardemagni scalpitano. Al termine della conferenza stampa pre-gara il tecnico Claudio Foscarini ha diramato l’elenco dei convocati.

L’elenco dei 21 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Radu, 20. Casadei, 22. Lezzerini.

Difensori: 5. Kresic, 6. Migliorini, 13. Falasco, 27. Laverone, 16. Morero, 15. Ngawa.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 14. Di Tacchio, 11. Gavazzi, 17. Molina, 4. Moretti, 21. Morosini, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 26. Bidaoui, 10. Castaldo.