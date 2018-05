Avellino, a Terni fischierà Fourneau: tabù da sfatare Domani alle 20.30 contemporanea su tutti i campi per l'ultimo turno del torneo cadetto

di Carmine Quaglia

Ultime ore di vigilia, poi l'assalto per la salvezza diretta al Liberati. L'Avellino è pronta per l'epilogo della stagione regolare: domani, alle 20.30, i lupi di Claudio Foscarini affronteranno la Ternana di Gigi De Canio, già retrocessa in Serie C. Il match sarà diretto da Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Il fischietto capitolino ha diretto due volte l'Avellino e in entrambi i match i biancoverdi sono usciti sconfitti nella gestione Novellino: 3-2 a Venezia il 17 febbraio scorso, ma soprattutto Fourneau ha diretto il derby d'andata con la Salernitana, vinto dai granata con la rete di Minala.

Un tabù da sfatare, quindi, per l'Avellino. In stagione, Fourneau ha diretto 16 gare di Serie B, 2 di Coppa Italia e una di Serie A (Benevento-Chievo 1-0). L'arbitro romano sarà coadiuvato dagli assistenti Muto e Sechi. Il quarto uomo sarà Guccini.