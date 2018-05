Ternana - Avellino: le probabili formazioni Ngawa a forte rischio forfait, in attacco le possibili sorprese della serata sponda biancoverde

di Marco Festa - Inviato a Terni

Come un anno fa. Con l'auspicio, irpino, che finisca come un anno fa. A distanza esatta di 365 giorni dalla vittoria in rimonta sul Latina, al “Partenio-Lombardi”, l'Avellino va a caccia di un nuovo successo determinante. Di una nuova salvezza last minute. Questa sera, alle 20:30, allo stadio “Liberati”, i lupi sfidano i padroni di casa della Ternana, già retrocessa - proprio come lo era il Latina -, nell'ultima giornata di Serie B. Al termine di una stagione travagliata, tormentata dagli infortuni e da querelle di ogni genere, conta solo portare a casa i 3 punti per chiudere aritmeticamente i conti e non ritrovarsi a fare calcoli. Una missione possibile anche grazie alla spinta della marea biancoverde che è pronta a mettersi in moto verso l'Umbria: duemila i tifosi al seguito degli uomini di Foscarini, che ha coperto le carte per tutta la settimana e preparato in maniera certosina la partita che vale la stagione. I condizionali restano dunque d'obbligo. Il modulo dovrebbe essere il 4-4-1-1, ma occhio anche alle opzioni 4-3-3 e 4-4-2. La probabile formazione: Radu in porta; Laverone, Migliorini, Kresic e Falasco in difesa (Ngawa, alle prese con noie muscolari, salvo colpi di scena alzerà “bandiera bianca”); Molina, Wilmots, Di Tacchio e l'ex Gavazzi a centrocampo (capitan D'Angelo possibile sorpresa); Morosini a supporto dell'unica punta Castaldo. Un assetto tattico che, con l'avanzamento sulla trequarti di Molina e Gavazzi, in fase di possesso, muterebbe la sua forma in un 4-2-3-1. Da non escludere a priori, in ogni caso, anche l'utilizzo in attacco del tandem Ardemagni – Asencio o l'impiego di uno dei due al fianco di Castaldo. Dall'altra parte del campo le fere di De Canio senza Albadoro, Favalli, Ferretti, Gasparetto, Montalto, Paolucci, Piovaccari e Repossi, ma con un reparto avanzato di tutto rispetto con Tremolada alle spalle di Carretta e Finotto. Guai a dare nulla per scontato. È il momento di imporre i propri stimoli. Di difendere la categoria.

Ternana - Avellino: le probabili formazioni.

Stadio "Liberati" (ore 20:30)

Ternana (4-3-1-2): Bleve; Vitiello, Rigione, Signorini, Zanon; Defendi, Bordin, Angiulli; Tremolada; Carretta, Finotto. A disp.: Plizzari, Sala, Valjent, Statella, Varone, Signori, Capitani. All.: De Canio.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Tremolada, Valjent.

Indisponibili: Albadoro, Favalli, Ferretti, Gasparetto, Montalto, Paolucci, Piovaccari, Repossi.

Ballottaggi: Rigione - Valjent: 55% - 45%, Bordin - Signori: 60% - 40%.

Avellino (4-4-1-1): Radu; Laverone, Migliorini, Kresic, Falasco; Molina, Wilmots, Di Tacchio, Gavazzi; Morosini; Castaldo. A disp.: Casadei, Lezzerini, Moretti, Vajushi, D’Angelo, Ardemagni, Ngawa, Morero, Asencio, Bidaoui, Rizzato. All.: Foscarini.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: D'Angelo, Moretti.

Indisponibili: Cabezas, De Risio, Iuliano, Lasik, Marchizza, Pecorini.

Ballottaggi: Kresic - Ngawa: 70% - 30%; Wilmots - D'Angelo: 60% - 40%; Morosini - Castaldo | Ardemagni - Asencio: 60% - 40%; Morosini - Ardemagni - Asencio: 40% - 30% - 30%.

Arbitro: Fourneau della sezione di Roma 1. Assistenti: Muto della sezione di Torre Annunziata e Sechi della sezione di Sassari. Quarto uomo: Guccini della sezione di Albano Laziale.