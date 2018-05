Avellino, Morosini e la promessa a 0825 che ora va onorata... Lo scorso 15 aprile, ospiti negli studi di 696 TV Otto Channel, il trequartista si era sbilanciato

di Marco Festa

Lo scorso 15 aprile - ospite in esclusiva di 0825 negli studi di 696 TV Otto Channel - Leonardo Morosini aveva fatto una promessa. Sollecitato da Raffaele e Francesco, due giovani tifosi dell'Avellino che avevano preso parte alla puntata, il trequartista si era sbottonato: “Va bene, in caso di salvezza mi tatuerò un lupo”. Detto, fatto. Attraverso la pagina Instagram “50 sfumature di Avellino” - curata proprio da Raffaele – è arrivato il promemòria: “Ora la promessa va mantenuta amico nostro. Un bel lupo sul braccio! Sei un grande.” Pronta la risposta del calciatore di proprietà del Genoa, chiamato in causa con un tag: “Ebbene sì... devo farlo!” Dunque, sotto con ago e inchiostro. E chissà che Morosini il suo lupo non possa esibirlo sotto la Curva Sud nella prossima stagione, dopo un gol, in seguito alla pioggia di richieste di permanenza da parte della tifoseria irpina, che non se lo è potuto godere appieno, complice il grave infortunio al ginocchio sinistro subito contro l'Empoli in avvio di stagione.

Clicca qui per vedere l'estratto della puntata con la promessa di Morosini (video tratto dalla pagina Instagram "50 sfumature di Avellino")