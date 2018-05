Avellino, cena sociale. Mercato: un altro Wilmots nel mirino Trova conferme l'indiscrezione svelata la scorsa domenica sul canale 696 nel corso di 0825

di Marco Festa

È il momento di brindare: al recente passato, coinciso con un gran sospiro di sollievo, non di meno al futuro, con l'auspicio che riservi minori patemi d'animo. Questo pomeriggio l'Avellino tornerà in campo a quattro giorni dal successo per 2-1 al “Liberati”, contro la Ternana, valso la permanenza in Serie B. I biancoverdi saranno impegnati prevalentemente in palestra, in una blanda sessione di lavoro, prima di ritrovarsi in serata presso un noto ristorante cittadino dove si alzeranno in calici per celebrare la felice conclusione dell'annata agonistica. L'occasione sarà propizia per discutere del futuro del tecnico Claudio Foscarini, che la società vorrebbe confermare per un'altra stagione. Per dire sì al club irpino il tecnico travigiano ha chiesto innanzitutto garanzie relative a un'approfondita riflessione sul tipo di preparazione da porre in essere e alla scelta di calciatori la cui tenuta non venga messa a repentaglio, per situazioni pregresse, dal manto in erba sintetica. L'altro aspetto cruciale per firmare il rinnovo è la programmazione, che Foscarini vorrebbe finalizzata alla costruzione di un progetto solido, all'altezza del potenziale che ha riconosciuto nella piazza; mirato a permettere alla squadra, col tempo, di attestarsi nella parte sinistra della classifica. Si vedrà. Domani sera saranno invece i tifosi a festeggiare con i calciatori. Intanto, come anticipato domenica scorsa sul canale 696, nel corso di 0825, il primo acquisto in vista della sesta avventura consecutiva nel torneo Cadetto potrebbe essere il trequartista belga, classe 1999, Marten Wilmots, fratello del centrocampista Reno, acquistato lo scorso gennaio dai lupi e protagonista di un ottimo finale di campionato. Il secondo figlio maschio della gloria del calcio belga Marc Wilmtos è già in città come documentato da una foto su Instgram nel corso di una cena a base di pesce in compagnia proprio di suo fratello Reno.

Foto: standard.be