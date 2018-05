Foscarini non si nasconde con i tifosi circa la sua conferma Il tecnico dell'Avellino si è fermato all'uscita degli spogliatoi per parlare del suo futuro

di Marco Festa

“Mister, vieni confermato?" "Confermato cosa? Confermato che vado via adesso!” Nel breve dialogo tra alcuni tifosi dell'Avellino e del tecnico Claudio Foscarini, che stava abbandonando il Partenio-Lombardi a bordo della sua Mercedes dopo aver diretto la seduta di allenamento pomeridiana - la prima successiva al successo decisivo in chiave salvezza, ottenuto lo scorso giovedì a Terni – e un breve ma intenso colloquio con il direttore sportivo Enzo De Vito, c'è tutta l'incertezza intorno al futuro della guida tecnica del club biancoverde. La situazione è ormai nota: la società vuole confermarlo per un'altra stagione, il mister, chiede determinate garanzie sotto il profilo dell'organizzazione e delle programmazione prima di firmare. Dunque se ne riparlerà tra pochi minuti a tavola, presso un noto ristorante cittadino dove è in programma la cena sociale di fine anno. Allo stato attuale è dunque assolutamente sconsigliabile dare nulla per scontato in un senso e, soprattuto, nell'altro: quello che condurrebbe a una separazione senza rancori.

Clicca qui per vedere le immagini e ascoltare (nella parte finale della clip) l'audio di Claudio Foscarini con i tifosi al termine della seduta di allenamento odierna (video tratto da OttoChannel.tv)