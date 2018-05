Morosini: "Avellino? Mi ama e ti fa sentire Cristiano Ronaldo" VIDEO - Festa con i tifosi per la squadra e lo staff. La società irpina programma il futuro

di Carmine Quaglia

Dalla cena sociale alla festa con i tifosi: i titoli di coda sulla stagione dell'Avellino che a Terni ha trovato la vittoria per la salvezza diretta e che prova a ricalibrare anche l'ambiente dopo mesi di polemiche, nate dal derby dell'andata con la Salernitana, e un rush finale di coesione per l'obiettivo della conferma in cadetteria. Sulla passione del pubblico biancoverde e sulle volontà di prosecuzione dell'avventura in Irpinia si è espresso così Leonardo Morosini: "Il mio futuro inevitabilmente dipenderà anche dal Genoa. Comunque mi fa piacere che il presidente (Taccone, ndr) mi voglia con sé, mi fa piacere che, nonostante sia stato un anno difficile per me, la piazza mi ama. - ha spiegato il trequartista di Ponte San Pietro - Mi ha dimostrato un affetto davvero incredibile. Io me ne vado da qua adesso, diciamo "in vacanza", tra virgolette perché dovrò lavorare per il recupero al ginocchio, però davvero mi sento amato. La piazza si descrive da sola. Qua un giocatore, che è un giocatore di Serie B, si sente Cristiano Ronaldo".

Il tecnico Claudio Foscarini resta a metà strada tra il rinnovo e l'uscita di scena. Sul tecnico, ha parlato anche Lorenzo Laverone: "Sono qua da un anno e mezzo. Mi sono trovato benissimo. Spero che si possa continuare insieme. Mister Foscarini è stato bravo comunque nell'aggiustare quelle cose che non andavano. Ha dato quella mano che serviva per raggiungere l'obiettivo. Non so come andranno le cose. Se ci sarà lui o meno. Se ci sarà lui sarò felice".

Clicca qui per il servizio del Tg Sport del canale 696 TV OttoChannel