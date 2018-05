Avellino, quattro alternative in caso di no di Foscarini In ribasso le chance di permanenza sulla panchina biancoverde del tecnico trevigiano

di Marco Festa

Sono in ribasso le chance di permanenza sulla panchina dell'Avellino di Claudio Foscarini. Il tecnico trevigiano, che ha raggiunto la sua famiglia a Bergamo, ha chiesto precise garanzie organizzative sotto il profilo atletico, tecnico e medico per procedere alla firma del rinnovo per un anno, con opzione per un'altra stagione, propostogli dal club biancoverde, determinando il momentaneo arenarsi dei negoziati. La settimana prossima, al rientro in città in vista dell'amichevole in programma il 31 maggio ad Ariano Irpino, l'allenatore, che intanto è stato sondato anche dallo Spezia, scioglierà le sue riserve. La società si è nel contempo attivata per la ricerca di un'alternativa in caso di “fumata nera”: in pole c'è Roberto Breda, vecchio pallino della dirigenza. Sondati anche Michele Marcolini, in uscita dall'Alessandria, Gaetano Auteri, nell'ultima annata agonistica al Matera, e Roberto Boscaglia, che si appresta a salutare il Brescia.