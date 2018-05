Ufficiale: Bari penalizzato, cambia la griglia play off Due punti di penalizzazione per irregolarità amministrative a carico del club pugliese

di Marco Festa

Adesso è ufficiale: Bari penalizzato, cambia la griglia play off. Il club biancorosso, deferito a seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. per alcune irregolarità amministrative, è stato sanzionato dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola, che ha inflitto il -2 in classifica alla società pugliese; provvedimento da scontare nella corrente stagione sportiva. E dunque il turno preliminare degli spareggi promozione, contro il Cittadella, si giocherà il 3 giugno al “Tombolato” e non al “San Nicola” essendo i galletti scivolati indietro in graduatoria rispetto ai veneti di Venturato. Il TFN ha inoltre sanzionato con tre mesi di inibizione Cosmo Antonio Giancaspro, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore del Bari. Prosciolto invece Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo contabile del Bari.