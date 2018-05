Avellino, vigilia di prime decisioni Alle 11, in diretta sul canale 696, la conferenza stampa del presidente Walter Taccone

di Carmine Quaglia

A distanza di 12 giorni dalla salvezza agguantata all'ultimo respiro, al Liberati di Terni, l'Avellino ha ritrovato il campo per una seduta di allenamento con lo sguardo rivolto all'ultima uscita stagionale, simbolica, per il rinnovato abbraccio con la provincia. Domani alle 18, l'Avellino sarà di scena al "Pietro Mennea" di Ariano Irpino per affrontare la Vis in un test amichevole. Una semplice seduta per ritrovare un minimo di condizione dopo la festa salvezza ed evitare infortuni muscolari per quello che sarà un evento con spunti tecnici praticamente azzerati. E' però la vigilia di una giornata fondamentale per il progetto tecnico.

Domattina, alle 11, in diretta sul canale 696, sarà tempo di conferenza stampa per il presidente biancoverde, Walter Taccone, che presenterà i nuovi scenari del club. Il rebus Foscarini e le dinamiche societarie al centro dell'incontro con la stampa fissato per domani. Il piano di mercato scatterà solo alla scelta di Foscarini o di un sostituto: Breda, Marcolini, Auteri e Buscaglia i nomi sul taccuino del direttore sportivo Enzo De Vito in caso di addio dell'allenatore trevigiano. Alcuni profili sono comunque monitorati dalla società: l'italo-albanese Kastriot Dermaku, reduce da una stagione al Cosenza in Serie C, e i calciatori del Genoa, i due portieri Zima e Vodisek e l'esterno Zanimacchia.