Taccone: "Entro otto giorni si decide il futuro dell'Avellino" Conferenza stampa fiume del presidente dei lupi, che ha parlato anche di Foscarini e della rosa

di Marco Festa

Calma apparente in casa Avellino. Si è tenuta questa mattina l'attesa conferenza stampa del presidente Walter Taccone che, a margine della presentazione dell'App per l'organizzazione interna del club, ha parlato del futuro societario: quattro cordate alla porta, novità entro una settimana, al massimo otto giorni. A prescindere dalla possibile cessione, Taccone ha annunciato l'impegno di farsi carico degli oneri per l'iscrizione della squadra al prossimo campionato di Serie B. Non è poi mancata una bordata al Comune di Avellino dopo l'intesa definitiva raggiunta per la querelle “Partenio-Lombardi”, con il riconoscimento all'U.S. dei costi sostenuti per i lavori di restyling. Anche il rinnovo di Foscarini resta legato alle evoluzioni relative alla proprietà. Sul fronte calcio giocato la linea guida è quella di confermare la quasi totalità della rosa. Ariano Irpino dove questo pomeriggio si terrà l'ultima amichevole stagionale, è in vantaggio su Sturno per essere scelta come sede del ritiro pre-campionato.

Clicca qui per rivedere la conferenza stampa integrale del presidente dell'U.S. Avellino, Walter Taccone: rivivi la diretta della pagina facebook del canale 696 TV Otto Channel (dal minuto 38 le sue parole dopo la presentazione dell'App per l'organizzazione interna del club).