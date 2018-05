Querelle Partenio, Schiavone: "Riconosciuti tutti i lavori" Querelle Partenio, Schiavone: "Riconosciuti tutti i lavori effettuati"

di Marco Festa

L’Avellino e il Comune hanno raggiunto un'intesa definitiva sulla querelle rativa al pagamento dei canoni per il fitto dello stadio e ai lavori effettuati dalla società biancoverde. Ad annunciarlo questa mattina, in conferenza stampa, l'avvocato Pietro Schiavone, legale dell'U.S. Avellino, che ha evidenziato che sono stati riconosciuti alla società del presidente Walter Taccone tutti i costi sostenuti per le migliorie svolte nel corso degli anni. Via libera, dunque, per l'ottenimento della Licenza Nazionale con riferimento al rispetto dei criteri infrastrutturali: da allegare ai documenti per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie B; indispensabile. Entro il 20 giugno infatti l’Avellino dovrà depositare in Figc la licenza d’uso, la convenzione e tutta la documentazione accessoria richiesta ai fini dell’iscrizione.

Clicca qui per il video con le dichiarazioni dell'avvocato Pietro Schiavone a margine della risoluzione del contenzioso con il Comune di Avellino per il "Partenio-Lombardi" (video tratto da OttoChannel.tV)