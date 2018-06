Avellino, il rinnovo di Foscarini: una settimana per decidere VIDEO | Tutte le interviste da Ariano Irpino per l'amichevole dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"Se Taccone ha detto così è giusto perché ci siamo confrontati questa mattina (ieri, ndr). Sapete benissimo che siam dati appuntamento fra una settimana, giovedì prossimo e saprete tutto". Claudio Foscarini, ad Ariano Irpino, ha presentato così i prossimi giorni, di attesa e di approfondimento sulla potenziale conferma alla guida dell'Avellino. Tra sette giorni sarà chiaro il futuro della panchina biancoverde. L'allenatore trevigiano saluta con un mix tra l'arrivederci e l'addio: "Non devo aggiungere altro. Mi sembra di essere banale. - ha spiegato il tecnico del Piave - Le situazioni le sapete, ho chiesto qualche garanzia in più: tutto qua. Ne approfitto per salutarvi. E' un arrivederci: può essere un arrivederci perché ritorno io o ci può essere un arrivederci perché posso ritornare con un'altra squadra. Non devo convincere nessuno. Il presidente sa, tra virgolette, le mie esigenze. Non devo convincerlo. Probabilmente c'è la necessità di riflettere su qualche tema. Sono cose normali: non ci sono argomenti fuori rispetto a quelli che già sapete. Mi piace lavorare in un certo modo. E se c'è la possibilità di farlo ne vale la pena". Al termine dell'amichevole, Simone Pecorini si è detto pronto per la nuova stagione in biancoverde (l'esterno difensivo ha due anni di contratto con l'Avellino). Nel corso del test con la Vis Ariano, in cui hanno segnato Matteo Ardemagni (doppietta), Federico Moretti, Gigi Castaldo e Francesco Di Tacchio, intervista al presidente della Provincia di Avellino, Domenico Gambacorta, e al presidente dell'Avellino, Walter Taccone. L'amichevole del Pietro Mennea appare come puntata zero del potenziale ritiro sul Tricolle per la squadra irpina.

