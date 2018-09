Avellino, pari con l'Agropoli. Ufficiale il rinvio con il Nola Definite data e ora del recupero della gara di Coppa. Domani giornata campale fuori dal campo

di Marco Festa

Approntato il terzo rinvio del turno preliminare di Coppa Italia di Serie D contro il Nola, a causa dell'impossibilità di aprire le porte del “Partenio-Lombardi” ai tifosi – già ufficiale il recupero, fissato per il prossimo 19 settembre (ore 20:30) - la SSD Calcio Avellino, in maglia finalmente verde, ha mandato in archivio la quarta amichevole pre-campionato. Al “Fina” di Montemiletto, sotto gli occhi di circa duecento spettatori, tra i quali due noti addetti ai lavori, ovvero gli ex Salvatore Di Somma e Salvatore Sullo, 2-2 il risultato finale del test contro l'Agropoli di altri tre ex, meno celebri: D'Attilio, Jusufi e Siciliano.

Lupi dai due volti: bene nel primo tempo, con i gol di Ciotola e Gerbaudo a premiare il predominio territoriale e l'atteggiamento propositivo della squadra di Graziani; decisamente meno nella ripresa, quando la classica girandola delle sostituzioni ha determinato un crollo verticale della qualità collettiva e la perdita della giusta distanza tra i reparti: sufficienti solo Acampora e Tompte, che ha visto la traversa negargli la gioia del gol. Una conseguenza quasi naturale il pari degli ospiti a bersaglio con Limatola, su calcio di rigore - dopo una frittatatona prolungata di Dondoni - e Delli Santi.

Sarà, dunque, un altro fine settimana senza impegni ufficiali e non resta che organizzarsi: fino a sabato doppia seduta di allenamento al “Country Sport”, poi 48 ore di riposo. L'attenzione è, però, rivolta, non di meno, fuori dal campo: domani l'atteso verdetto del Collegio di Garanzia del Coni sull'eventuale ripristino della Serie B a 22 squadre, che potrebbe aprire uno spiraglio per il ripescaggio in Serie C, nonostante il secco “no”, all'eventualità, da parte del presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina.

Entro domani arriverà anche il verdetto della FIGC in merito all'istanza di riammissione in Cadetteria, in “regime di autotutela”, da parte dell'Uesse, che, come noto, si ritiene vittima di palese disparità di trattamento in seguito al comunicato federale numero 59 relativo al cosiddetto “caso Finworld”. A tal proposito, come sottolineato nei giorni scorsi, l'ambizione massima dovrebbe essere di un successo di natura risarcitoria.

Il tabellino.

Avellino – Agropoli 2-2

Marcatori: pt 16' Ciotola, 22' Acampora; st 6' Limatola (rig.), 22' Delli Santi.

Avellino primo tempo (4-4-2): Lagomarsini; Patrignani ('99), Morero, Mikhaylovskiy, Mithra; Tribuzzi ('98), Gerbaudo, Matute, Parisi ('00); De Vena, Ciotola. All.: Graziani.

Avellino secondo tempo (4-4-2): Longobardi ('99) (34′ st Pizzella '01); Nocerino ('99), Dondoni, Urbanski ('01), Scarf ('99); Tompte ('99), Buono ('99), Acampora, Totaro ('00); Ventre (29' st Carbonelli '00), Mentana ('99). All.: Graziani.