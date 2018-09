Avellino - Nola 0-1: sconfitta tra gli applausi al Partenio Biancoverdi subito fuori dalla Coppa Italia di Serie D, ma è festa grande sugli spalti

di Marco Festa

Il Calcio Avellino cede il passo al Nola nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D. Biancoverdi eliminati da un gol di Esposito al 40' del primo tempo (colpo di testa su cross di Colarusso), che ha regalato un successo finora inedito bianconeri in Irpinia e la qualificazione al primo turno ai partenopei, ora attesi, nel primo turno, dalla trasferta sul campo del Sorrento. È maturata così la prima sconfitta stagionale per i lupi di mister Graziani, che ha attuato un ampio turnover dopo il blitz (1-4) di domenica scorsa a Ladispoli, nel debutto assoluto e in campionato, nel girone G.

Sugli spalti del "Partenio-Lombardi" c'erano 2635 spettatori che hanno festeggiato il ritorno tra le mura amiche dei biancoverdi, coinciso con l'esordio in gara ufficiale, nella propria "tana", del neo-nato club: grandi applausi e incoraggiamenti a fine gara dopo l'entusiasmo straripante manifestato poco prima del calcio d'inizio in via Cannaviello, dove l'associazione "...Per la storia..." ha formalmente consegnato, dalle mani del presidente Mario Dell'Anno, il logo Uesse all'amministratore delegato Gianandrea De Cesare e al presidente del CdA della società irpina, Claudio Mauriello. Domenica c'è un nuovo appuntamento casalingo: alle 15 arriva l'Albalonga per la seconda giornata di campionato. La posta in palio sarà decisamente più alta.

Il tabellino.

Avellino - Nola 0-1

Marcatore: pt 40' Esposito.

Avellino (4-4-2): Lagomarsini 5; Nocerino 5.5 (33′ st Mentana sv), Morero 5.5, Dondoni 5, Scarf 5.5; Ciotola 5.5, Acampora 5.5 (20′ st Matute 5.5), Buono 5.5 (1′ st Gerbaudo 6.5), Totaro 5; Ventre 5 (1′ st Tompte 5.5), Sforzini 5 (13′ st De Vena 5.5). A disp.: Bruno, Mikhaylovskiy, Patrignani, Urbanski. All.: Graziani 6.

Nola (4-1-4-1): Gragnaniello 6, Lippiello 6 (8′ st Paradisone 6), Pepe 6, Varriale 6 (29′ st S. Del Prete sv), Lenci 6; Olivieri 6; S. Del Prete 6, Colarusso 6.5 (24′ st Esposito Lauri 6), Vaccaro 6.5 (31′ st Falanga sv), Tagliamonte 6; Esposito 6.5 (38′ st Stoia sv). A disp.: Capasso, Madonna, Gioventù, Sare. All.: Liquidato 6.5.

Arbitro: Centi di Viterbo 6. Assistenti: D’Ilario di Tivoli e Mattera di Roma 1.

Note: espulso al 44′ st Dondoni per somma di ammonizioni; ammoniti Colarusso, Morero, Dondoni, Tompte per gioco falloso. Angoli: 10-4. Recupero: pt 1'; st 6'. Spettatori paganti: 2635.

Foto: avellinossd.it