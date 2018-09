Scandone e Calcio Avellino: ecco le campagne abbonamenti I dettagli e le promozioni svelate nel pomeriggio in conferenza stampa al PalaDelMauro

di Marco Festa

Sono state presentate questo pomeriggio, al PalaDelMauro, le campagne abbonamenti di Scandone e Calcio Avellino. Per entrambe le squadre, targate Sidigas, prezzi accessibili anche grazie alle preannunciate promozioni per gli over 70 (10% di sconto); i ragazzi dai 10 ai 18 anni (Formula Young con sconto del 15%); i nuclei familiari a partire da tre persone (10%, 15% e 20% a seconda della composizione); le forze dell’ordine (10%). Nessuno sconto per le donne.

A svelare i dettagli del fronte "palla a spicchi" ci ha pensato il direttore sportivo, nonché responsabile del marketing della Sidigas, Nicola Alberani: Curve 165 euro; Distinti 220; Tribune Superiori 335; Tribune Inferiori 500; Tribune VIP 1.340.

Sponda calcio, come evidenziato dalla responsabile comunicazione e relazioni esterne, Maria Picariello, sarà possibile assicurarsi i titoli d'ingresso stagionali ai seguenti prezzi: Curva Sud a 70 euro; Tribuna Terminio 120; Montevergine Centrale 300; Socio Sostenitore 500. Non disponibili in abbonamento i settori laterali della Tribuna Montevergine, che saranno venduti per singolo evento, dopo l’installazione dei sediolini e l'apertura, al costo di 15 euro. A tal proposito, domani mattina è in programma un vertice in Comune tra il vecchio e il nuovo club alla presenza dei tecnici dell'ente cittadino. A confermarlo lo stesso Alberani. Tornando agli abbonamenti, ecco i primi passi della polisportiva con la Formula Platinum: chi si abbona a basket e calcio potrà arrivare fino a uno sconto del 20 per cento sull'importo totale con la possibile aggiunta al pacchetto delle gare di Basketball Champions League. Nessun obbligo sulla scelta dello stesso settore allo stadio e al palasport.

Clicca qui per vedere il comunicato ufficiale con tutti i dettagli della campagna abbonamenti del Calcio Avellino.

Clicca qui per vedere il comunicato ufficiale con tutti i dettagli della campagna abbonamenti del Scandone Avellino.

Clicca qui per rivedere la conferenza stampa integrale tenuta questo pomeriggio al PalaDelMauro (video tratto da OttoChannel.tv)