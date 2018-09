Anzio - Avellino: due novità dall'inizio tra i biancoverdi La probabile formazione dei lupi per il match di questo pomeriggio (ore 16) al "Bruschini"

di Marco Festa - Inviato ad Anzio (Roma)

Nel primo dei sette turni infrasettimanali previsti nel fitto calendario del girone G del campionato di Serie D, l’Avellino va a caccia della terza vittoria consecutiva: alle 16, al “Bruschini”, contro l’Anzio di mister Volpi, i lupi cercano il bis in trasferta dopo il blitz a Ladispoli e continuità nei successi, mandato in archivio l’acuto in rimonta casalingo ai danni dell’Albalonga. Prove di fuga per la formazione di Archimede Graziani, che questa mattina si è sottoposto al programmato intervento chirurgico per porre rimedio al distacco della retina dell’occhio destro riscontrata proprio al termine dell’ultima partita. Sarà, dunque, il vice Maurizio Macchioni a guidare i biancoverdi nel match valido per la terza giornata confermando il rodato 4-4-2 non senza novità, però, tra gli interpreti rispetto all’undici iniziale di domenica scorsa. Davanti a Lagomarsini, infatti, Nocerino sarà preferito a Patrignani sulla corsia destra mentre sull’out mancino toccherà a Parisi al posto di Scarf. Al centro capitan Morero e Mikhailovsky. Altra mescolata al mazzo in mezzo a centrocampo: Buono sarà riproposto dal primo minuto al fianco di Matute con il conseguente dirottamento di Gerbaudo sulla fascia sinistra e il simultaneo impiego di Tribuzzi su quella destra. In avanti il brio di De Vena e Ciotola, scelta pure parzialmente obbligata date le condizioni non ottimali di Sforzini, che dovrebbe entrare a gara in corso. Al seguito della squadra attesi circa duecento tifosi, che dovranno acquistare il biglietto in loco.

