Calcio Avellino: Graziani, riposo dopo l'intervento

Intervento all'occhio destro per Archimede Graziani. In mattinata, l'allenatore del Calcio Avellino si è sottoposto all'operazione. "Il tecnico sarà dimesso nella giornata di domani e dovrà osservare un periodo di assoluto riposo compreso tra le 48 e le 72 ore. - si legge nella nota diffusa dal club irpino - La società ringrazia il dottor Lucio Zeppa e tutto il personale del reparto di Oculistica dell’A.O.S.G. Giuseppe Moscati di Avellino per il supporto e la professionalità dimostrati. Successivi aggiornamenti sulla ripresa dell’attività da parte di mister Graziani saranno diffusi dalla società attraverso i propri canali di comunicazione".

