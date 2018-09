DIRETTA / Anzio - Avellino: tris dei lupi, doppio Sforzini Dal campo sportivo "Bruschini" la gara valida per la terza giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa - Inviato ad Anzio (Roma)

In diretta dal campo sportivo "Bruschini" Anzio - Avellino, valida per la terza giornata del girone G di Serie D: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Anzio - Avellino 0-3 (80')

Marcatori: st 6' De Vena, 11' Sforzini, 20' Sforzini.

Anzio (4-4-2): Rizzaro, Di Palma, Giordani, Visone, Costanzo (10' st Pirazzi); Del Prete (25' st F, Di Magno), Papa, Sterpone, M. Di Magno (3' st Florio); Artistico, Prandelli (21' st Ludovisi). A disp.: Bartolelli, Bruno, Arcaleni, Abu Kheit, Lazzarini. All.: Volpi.

Avellino (4-4-2): Lagomarsini; Nocerino (29' st Patrignani), Morero, Mikhaylovskiy, Parisi; Tribuzzi, Buono (1' st Tompte), Matute, Gerbaudo; Ciotola (1' st De Vena), Sforzini (21' st Acampora). A disp.: Bruno, Mentana, Ventre, Urbanski, Dondoni. All.: Macchioni.

Arbitro: Catanoso di Reggio Calabria. Assistenti: Pedone di Reggio Calabria e Pizzi di Termoli.

Note: Ammoniti: Nocerino e Mikhaylovskiy per gioco falloso. Angoli: 4-3. Recupero: pt 2'.

Secondo tempo:

29' - Cambia pure l'Avellino: fuori Nocerino, dentro Patrignani.

25' - Quarto cambio Anzio: fuori Del Prete, dentro F. Di Magno.

23' - Ammonito Mikhaylovskiy.

21' - Esce tra gli applausi Sforzini, rilevato da Acampora. Entra anche Ludovisi nell'Anzio, gli fa posto Prandelli.

20' - Terzo gol dell'Avellino. Vola in contropiede De Vena, che è poi splendidamente altruista nel servire a rimorchio per Sforzini, che non deve fare altro che spingerla in fondo al sacco. Anzio - Avellino 0-3.

15' - Lagomarsini! Gran colpo di reni su colpo di testa ravvicinato. L'Avellino mantiene il doppio vantaggio.

11' - Il raddoppio dell'Avellino. Girata di Sforzini in piena area di rigore, nessuno scampo per Rizzaro. Anzio 0, Avellino 2.

10' - Avellino vicino al raddoppio: affondo di Tribuzzi, che mette dentro per De Vena e Sforzini tutti soli al centro dell'area di rigore. Si salva in extremis in angolo l'Anzio.

10' - Cambia ancora l'Anzio: esce Costanzo, entra Pirazzi.

6' - Avellino in vantaggio. De Vena arma il sinistro dopo un passaggio di Tribuzzi e fredda Rizzaro infilandolo con un tiro radente e potente, a incrociare, sul primo palo. Terza rete consecutiva per l'attaccante ex Casertana sempre più capocannoniere dei lupi.

3' - Cambia anche l'Anzio: fuori Di Magno, dentro Florio.

1' - Si riparte con il doppio cambio preannunciato tra le fila irpine. Gerbaudo si sposta al centro.

0' - Tompte e De Vena sono pronti a fare il proprio ingresso in campo al posto di Buono e Ciotola.

Primo tempo:

47' - Si va al riposo a reti inviolate.

46' - Colpo di testa alto di Mikhaylovskiy su punizione dalla sinistra calciata da Gerbaudo.

45' - Parisi va via e viene messo giù poco fuori dall'area di rigore. Punizione da posizione defilata sulla sinistra, vicino alla linea di fondo, per i biancoverdi. Due minuti di recupero.

44' - Sbadigli al "Bruschini" in attesa del recupero.

39' - Bella azione dell'Avellino: imbucata di Morero per Tribuzzi, che mette dentro per Gerbaudo. Il centrocampista tenta la correzione volante di tacco, ma non riesce a impattare bene il pallone.

34' - Cross di Tribuzzi, Sforzini e Matute non riescono a centrare il pallone all'altezza del secondo palo. Poi fallo in area laziale: si riparte con una punizione per l'Anzio.

33' - Ritmi blandi, risultato inchiodato sullo 0-0.

29' - Artistico si mette in proprio e mette dentro dalla fascia destra: blocca Lagomarsini.

26' - Brutto entrata di Nocerino: ammonito.

25' - Partita bloccata, che stenta a decollare.

20' - Aumenta la pressione offensiva l'Avellino, tiro contrato di Matute.

15' - Ciotola ubriaca di finte Di Palma e mette dentro, Rizzaro si salva. Calcio d'angolo per l'Avellino, allontanato dalla difesa laziale.

13' - Poche emozioni a due minuti dal quarto d'ora di gioco.

9' - Colpo al viso per Prandelli, medicato e pronto a tornare sul rettangolo di gioco.

8' - Sono arrivati anche i ragazzi della Curva Sud Avellino, che si fanno sentire.

5' - Gioco molto spezzettato dall'arbitro Catanoso.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo. Circa duecento tifosi irpini al seguito dei lupi.

0' - Buon pomeriggio dal campo sportivo "Bruschini" di Anzio. Tutto pronto per Anzio - Avellino, valida per la terza giornata del girone G di Serie D. Tra le fila biancoverdi un'unica sorpresa rispetto alla formazione anticipata questa mattina su Ottopagine.it: Sforzini gioca titolare, De Vena parte dalla panchina.