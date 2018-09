Macchioni e Lagomarsini: "Vittoria dedicata a Graziani" Anzio - Avellino 1-3: il commento dell'allenatore in seconda e del portiere dei biancoverdi

Anzio (Roma) - Nel post partita di Anzio - Avellino 1-3, il primo pensiero diell'allenatore in seconda Maurizio Macchioni non può che essere per Archimede Graziani, che domani sarà dimesso dall'ospedale dopo l'intervento all'occhio destro a cui si è sottoposto questa mattina: "Lo aspettiamo tutti, gli dedichiamo questa vittoria e tutta la squadra gli ha voluto fare un regalo più che gradito. Abbiamo iniziato il 20 agosto con 7 giocatori, questo non va mai dimenticato anche se non può essere un alibi. Questo è però un gruppo sano, che ha voglia di migliorarsi e di migliorare come collettivo, i tre punti aiutano. C'è grande serenità e spirito di squadra, come dimostra anche la disponibilità dei ragazzi nel passarsi la palla e di premiare il compagno piuttosto che l'individualità. La visita dell'ingegnere De Cesare? Sempre un momento piacevole per tutta la squadra, la proprietà ci mette in condizione di lavorare al meglio, a noi non resta che continuare ad impegnarci sotto traccia per migliorare giorno dopo giorno e raggiungere sempre il massimo risultato ottenibile."

I 9 punti non creano però illusioni, ed il mister chiama a raccolta i tifosi per il prossimo doppio impegno casalingo al "Partenio-Lombardi": "Speriamo di avere ancora una volta una cornice di pubblico bella e stimolante nel nostro stadio. Per noi è importantissimo sentire l'affetto dei tifosi e faremo di tutto per continuare assieme a raccogliere i frutti del nostro lavoro quotidiano,"

Ettore Corrado Lagomarsini si accoda agli auguri a mister Graziani. "Una vittoria importante per la squadra - ha dichiarato - che dà continuità di risultati e che aiuta a crescere. Mantenere questo ritmo è fondamentale per provare subito a dare un segnale al campionato e staccare le altre avversarie. Oggi prendiamo i tre punti, in settimana lavoreremo per limare i piccoli errori che ci impediscono di chiudere le partite prima."

Fonte e foto: avellinossd.it