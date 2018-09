Avellino, Graziani non fa pretattica: "Ecco la formazione" Arriva l'Anagni. Il tecnico pronto al ritorno in panchina dopo l'intervento chirurgico all'occhio

di Marco Festa

Impossibile tenerlo lontano dal terreno di gioco e dalla panchina. Archimede Graziani è già pronto a tornare a guidare da vicino il suo Avellino, nonostante la vistosa benda sull'occhio destro conseguente all'intervento chirurgico per il distacco della retina, scoperto dopo il match casalingo contro l'Albalonga. Il tecnico è ripartito proprio da qui alla vigilia della gara interna contro il Città di Anagni, con i ringraziamenti alla società, alla squadra e ai tifosi per il supporto materiale e morale garantitogli nelle ultime ore. Buonumore palpabile e bando alla pretattica. Svelato, in toto, l'undici titolare in cui c'è un unico ballottaggio da risolvere. “I fuori quota saranno Patrignani, Carbonelli, Tribuzzi e Parisi. L’unico dubbio che mi porterò sarà quello relativo a Carbonelli e Scarf (Parisi giocherà terzino o esterno di centrocampo a seconda della scelta, ndr). Gli over? Giocheranno Morero e Mikhaylovskiy; Matute e Gerbaudo; Sforzini e De Vena.” In porta toccherà, ovviamente, a Lagomarsini. Dall'Anzio all'altro fanalino di coda del girone G di Serie D dopo tre giornate. Vietato abbassare la guardia: “È una partita trappola.”

