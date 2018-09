Calcio Avellino: ecco il dato aggiornato sugli abbonati Sottoscrizioni possibili fino alle 20, poi si riparte lunedì: il costo resterà lo stesso

di Marco Festa

Alle 16:30 odierne è stata superata quota 1500 abbonamenti: è questo il più che confortante dato che arriva direttamente dai botteghini per il Calcio Avellino, che domani (ore 15) punta a conquistare i 3 punti al “Partenio-Lombardi” contro il Città di Anagni per confermarsi al comando solitario del girone G di Serie D. Alla vigilia della quarta giornata di campionato è, dunque, crescente l'entusiasmo che si respira intorno alla squadra di Graziani, che ha favorito l'inizio super della campagna per la sottoscrizione delle tessere stagionali rendendosi protagonista di un importante percorso netto.

C'è tempo fino alle 20 per abbonarsi prima del prossimo appuntamento casalingo: va infatti ricordato che domani sarà possibile unicamente acquistare i biglietti per la partita, ai prezzi e con le scontistiche riportati sulla pagina facebook ufficiale della SSD (Curva Sud 8 euro; Tribuna Terminio 12 euro; Tribuna Montevergine Centrale 25 euro; Tribuna Sostenitore 50 euro. Ridotti per Under 18, Over 70, Forze dell'Ordine e famiglie con riduzioni variabili tra il 10 e il 20 per cento a seconda della composizione del nucleo familiare).

Nella prossima settimana sarà possibile abbonarsi - oltre che online sul circuito vivaticket e nei punti vendita dello stesso circuito - ai botteghini dalle 12 alle 20 da lunedì 1 a giovedì 4 ottobre agli stessi prezzi attuali (Curva Sud 70 euro; Tribuna Terminio 120 euro; Tribuna Montevergine Centrale 300 euro; Tribuna Sostenitore 500 euro) e, dunque, senza lo scorporamento del costo del ticket per la gara di domani. Sarà possibile continuare ad aderire anche attraverso le formule che permettono di ottenere sconti qualora ci si abboni anche alla Serie A di basket ("Silver", sconto del 15 per cento sul totale) o alla Serie A di basket e alle partite del girone di Champions League ("Gold" nel basket, che diventa "Platinum" abbinando anche il calcio).