Avellino, due possibili novità assolute dal primo minuto Domenica, contro il Cassino, Graziani potrebbe optare per il doppio esordio dall'inizio

di Marco Festa

Martedì di riposo per il Calcio Avellino, che a partire da domani darà il via alla preparazione in vista della sfida al vertice contro il Cassino: primo appuntamento di un trittico di gare cruciali in calendario per Morero e compagni; un testa a testa per iniziare a definire in maniera netta le gerarchie nei quartieri nobili della classifica. Dopo il Cassino, trasferta sul campo dell'Atletico Fregene e poi di nuovo in casa, contro il Lanusei, per chiudere il cerchio di importanti banchi di prova, a stretto giro di posta, contro tre dirette inseguitrici: vincere è l'imperativo per difendere il primato e lanciare un messaggio al campionato. Guai, però, a guardare troppo lontano. La priorità dei lupi è, ovviamente, proiettarsi al prossimo match, in programma domenica, alle 15, al “Partenio-Lombardi”, valido per la quinta giornata del girone G di Serie D.

Gli uomini di mister Graziani s'incammineranno verso il duello in vetta sostenendo una doppia seduta di allenamento sull'erba sintetica dello stadio amico: alle 10 ed alle 15:30 mentre giovedì, alle 15, saranno impegnati in amichevole contro la formazione Juniores. Osservato speciale Alessandro De Vena, infortunatosi domenica scorsa, nei primi minuti di gioco contro il Città di Anagni. Ieri, l'attaccante è stato sottoposto a risonanza magnetica, ecografia e radiografia alla caviglia sinistra. Gli esami hanno evidenziato una sinovite del tibiale posteriore ed un lieve versamento reattivo della sotto astralgica. La sua presenza è in forte dubbio: è già ballottaggio Citola - Ventre per la sua sostituzione. Sono, invece, in rialzo le quotazioni per una maglia da titolare del centrocampista Gennaro Acampora, che parlerà, al termine della sessione di fatiche mattutine, in conferenza stampa: positivo il suo impatto a gara in corso nell'ultimo incontro. Da valutare le condizioni del terzino sinistro Nicolas Mithra, k.o. da ormai due settimane. Tra i papabili per partire dall'inizio c'è anche il diciottenne Tommaso Carbonelli, che ha dimostrato di essere in possesso di un'ottima tecnica e personalità agendo sulla corsia mancina di centrocampo in occasione del suo debutto stagionale, consumatosi work in progress due giorni fa.