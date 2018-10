Avellino, quattro ballottaggi per Graziani. Ventre, che gol! In vista del Cassino prende quota l'ipotesi trequartista, ma non solo: 10-0 alla Juniores di Rocco

di Marco Festa

Il Calcio Avellino cambia abito tattico per la sfida al vertice contro il Cassino? Ormai più di una semplice idea. Nel corso del test pomeridiano sostenuto contro la Juniores di mister Dario Rocco, il tecnico dei lupi, Archimede Graziani, ha infatti continuato a lavorare sul 4-3-1-2 - approntato in seguito al pari intero con il Città di Anagni - curando in maniera maniacale i dettagli in vista della gara valida per la quinta giornata del girone G di Serie D (in programma domenica, con calcio d'inizio alle 15, al “Partenio-Lombardi”). Risultato finale di 10-0 dopo quattro tempi da trenta minuti; quattro ballottaggi da risolvere per definire l'undici titolare, che sarà in ogni caso camaleontico.

In difesa non sembrano esserci dubbi: davanti a Lagomarsini, complice pure l'infortunio a un ginocchio occorso in giornata a Pizzella, linea a quattro composta da Nocerino, Morero, Mikhailovsky e Parisi. I punti interrogativi sono tutti dalla cintola in su, per effetto del più che probabile forfait di De Vena: in mediana Gerbaudo e Acampora si contendono una maglia da per agire da vertice basso del rombo di centrocampo; Carbonelli è in vantaggio su Buono per fungere da mezzala sinistra; Tribuzzi o Tompte agiranno alle spalle del tandem d'attacco in cui il punto fermo sarà rappresentato da Sforzini. Ventre e Ciotola sono, infine, in lizza per chiudere il cerchio dello “starting eleven”. Lo schieramento, in cui Matute dovrebbe essere il punto fermo del settore nevralgico, varierà con pochi movimenti: in fase di non possesso sarà un 4-4-2 puro con il dirottamento sulla fasce mancina dell'interno sinistro (ruolo già ricoperto anche da Gerbaudo) e su quella destra del trequartista scelto dal primo minuto; in fase di possesso, come detto, un 4-3-1-2 e, potenzialmente, un 4-3-2-1 qualora uno tra Ventre e Ciotola arretrerà di qualche metro per coadiuvare il fantasista a supporto di Sforzini. E a proposito dell'ariete: oggi per lui tripletta. A completare il tabellino dei marcatori una doppietta di Ventre e le reti, in ordine sparso, di Mikhailovsky, Ciotola, Parisi, Morero e Tompte.

Alle 20:15 il servizio con i gol del test amichevole nel corso del TG Sport del canale 696 TV Otto Channel. Subito dopo il servizio sarà disponibile cliccando su un link sotto questo articolo, che vi reindirizzerà su OttoChannel.tv