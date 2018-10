Avellino, De Vena scalpita e Graziani perfeziona il rombo L'attaccante è tornato a correre con un tutore alla caviglia. Varato l'assetto anti-Cassino

di Marco Festa

Fare leva sul rombo a centrocampo per sopperire all'assenza, salvo sorprese, del bomber De Vena: mister Archimede Graziani sembra ormai aver deciso sulle contromisure da adottare per far fronte al più che probabile forfait dell'attaccante ex Casertana, causa caviglia sinistra dolorante. In realtà lo stesso De Vena ha lasciato aperto uno spiraglio di speranza per un suo possibile impiego, che in ogni caso si fatica ad ipotizzare oltre quello part-time, sbucando dal tunnel degli spogliatoi, con rigoroso tutore a protezione dell'articolazione dolorante, per qualche giro di campo prima di un breve colloquio con il medico sociale Gennaro Esposito. “Mi sento meglio”, il responso del calciatore al dottore e facilmente udibile nel silenzio del Partenio-Lombardi dove è proseguita la preparazione e domenica si giocherà la sfida al vertice di domenica contro il Cassino. A mezzo servizio anche Ciotola e Mitrha. Ma il rombo in mediana, dicevamo. Gerbaudo vertice basso, Matute mezzala sinistra, Buono mezzala destra e Tribuzzi trequartista a meno dell'utilizzo al suo posto di Tompte, indottrinato a dovere dallo stesso Graziani dopo la seduta video che ha preceduto il lavoro sull'erba sintetica dello stadio amico. Ecco, dunque, la spina dorsale del 4-3-1-2 completato da Lagomarsini in porta; Nocerino, Morero, Mikhailovsky e Parisi in difesa; Sforzini e Ventre in attacco. L'undici iniziale è pronto, i tifosi pure: raggiunta quota 2200 abbonamenti sottoscritti.

