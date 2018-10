Avellino, è il solito Graziani: pane al pane e vino al vino Il tecnico straripante nel corso della conferenza alla vigilia della sfida al vertice col Cassino

di Marco Festa

Mai banale. La vigilia di Calcio Avellino – Cassino, valida per la quinta giornata e sfida al vertice del girone G di Serie D, è stata scandita dalle dichiarazioni di Archimede Graziani. Inizio col piede pigiato sull'acceleratore e ancora zero peli sulla lingua per il tecnico dei lupi. Tema: la strigliata a mezzo stampa riservata ad alcuni calciatori per l'atteggiamento, ritenuto insoddisfacente - per usare un eufemismo - dopo il pari interno con il Città di Anagni. "Sono sempre lo stesso, sia nello spogliatoio, sia in pubblico, e spero che la mia schiettezza e la mia onestà intellettuale vengano apprezzate.” - ha esordito nella conferenza stampa mattutina - “Qualcuno ha voluto far passare come qualcosa di strano un confronto con i miei calciatori ricamandoci sopra, ma sono problemi loro e frutto della loro mediocrità."

Polemiche a parte, si gioca. In palio c'è la difesa del primato. E stavolta i cali di concentrazione dovrebbero essere scongiurati a monte: "Non corriamo il rischio di prendere sottogamba il Cassino, altra squadra candidata alla promozione anche se tutti continuano a scaricare la pressione tutta addosso a noi."

Ballottaggio Tribuzzi – Tompte sulla trequarti. Ormai non ci sono più dubbi sul capitolo modulo, che sarà il 4-3-1-2 provato per tutta la settimana: "Cambierà la posizione dei giocatori in campo, non i concetti alla base della nostra filosofia di gioco."

In attacco chance al fianco di Sforzini per Ventre. Pure per lui, Graziani non ha usato giri di parole: “Non ha fatto vedere ancora ciò che sa fare. Se continua così non mi è utile e a dicembre va a casa. Lo dico qui, ma l’ho già detto a lui perché è inutile girarci intorno. Detto ciò, ho detto a Ventre anche che è uno dei calciatori più forti che abbiamo, ma deve necessariametne scattare una molla: in settimana, non in partita. Penso l’abbia capito. Se mette in campo tutte le sue qualità non è soltanto utile alla causa, ma diventa l’idolo di Avellino."

De Vena, con la caviglia sinistra in disordine, partirà dalla panchina nonostante frema per la voglia di dare il proprio contributo: “Aspetterò fino all’ultimo momento un eventuale ok del dottore. Lui vuole giocare, se, però, devo rischiare di perderlo per qualche settimana allora preferisco stia fermo."

Avellino - Cassino, la probabile formazione dei biancoverdi.

Avellino (4-3-1-2): Lagomarsini; Nocerino, Morero, Mikhaylovskiy, Parisi; Buono, Gerbaudo, Matute; Tribuzzi; Ventre, Sforzini. All.: Graziani.

