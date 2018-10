DIRETTA / Calcio Avellino - Cassino: cronaca in tempo reale Live dal "Partenio-Lombardi" la gara valida per la quinta giornata del girone G di Serie D

di Marco Festa

In diretta dallo stadio "Partenio-Lombari", Calcio Avellino - Cassino: segui la gara valida per la quinta giornata del girone G di Serie D attraverso la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Calcio Avellino - Cassino 0-0 (Fine primo tempo)

Avellino (4-2-3-1): Lagomarsini; Nocerino, Morero, Dondoni, Parisi; Gerbaudo, Matute; Tribuzzi, Ventre, Tompte; Sforzini. A disp.: Bruno, Mikhaylovskiy, Acampora, Patrignani, Ciotola, Mentana, De Vena, Carbonelli, Buono. All.:Graziani.

Cassino (4-3-3): Palombo; Tomassi, Brack, Mannone, Camara; Ricamato, Carcione, Tirelli; Tribelli, Prisco, Marcheggiani. A disp.: Della Pietra, Cococcia, Lombardi, Zegarelli, Centra, Sfavillante, Proto, Di Nardi, Darboe. All.: Urbano.

Arbitro: Nicolini di Brescia. Assistenti: Sonetti e Fiore di Genova.

Note: Ammonito: Gerbaudo per gioco falloso. Angoli: 7-2. Recupero: pt 2'.

Primo tempo:

47' - Fine primo tempo al "Partenio-Lombardi". Squadre al riposo a reti inviolate.

46' - Tribuzzi ci prova col mancino, Palombo respinge corto, Sforzini prova il tap-in: estreno della rete.

45' - Due uomini a terra in area del Cassino. Due minuti di recupero.

43' - Ventre la mette dentro a mezza altezza, Palombo la fa sua.

39' - Tribelli brucia in velocità Dondoni e mette in mezzo: Lagomarsini intercetta il cross in due tempi.

35' - Tribuzzi destro a giro deviato: angolo per i lupi. Sugli sviluppi del corner gran cross di Nocerini, svetta Sforzini: colpo di testa di un nulla al lato rispto al palo alla destra del portiere Palombo.

34' - Gerbaudo mette giù Ricamato, entrata dura: il centrocampista del Calcio Avellino è il primo ammonito della partita.

31' - Ribaltamente di fronte costanti senza grande costrutto da entrambi i lati del campo. Ci prova il Cassino con Tirelli: sinistro ben oltre la trasversale della porta difesa da Lagomarsini.

24' - Gerbaudo! Splendido sinistro al volo, Palombo si supera e in tuffo devia in angolo calciato direttamente oltre la linea di fondo da Tribuzzi.

20' - Sforzini addomestica il pallone e serve nello spazio Ventre: destro incrociato debole, bloccato a terra da Palombo.

19' - Predominio territoriale e nel possesso palla del Cassino.

16' - Graziani inverte le fasce a Tompte e Tribuzzi.

14' - Lagomarsini sbaglia i tempi dell'uscita su un lancio dalle retrovie del Cassino, Marcheggiani lo salta e tocca indietro per Prisco: piatto di prima intenzone a porta vuota, salva sulla linea Morero.

8' - Terzo calcio d'angolo per l'Avellino, che a sorpresa sta giocando con un 4-2-3-1 con Tribuzzi, Ventre e Tompte alle spalle dell'unica punta Sforzini.

5' - Sforzini prova la girata al volo: alto sulla traversa.

3' - Cassino pericoloso con Ricamato, che spara alto da posizione defilata ma favorevole non approfittando si uno scivolone di Dondoni.

2' - Subito angolo per i lupi: allontana la difesa laziale.

1' - Partiti. Avellino subito aggressivo. Cross di Tompte, la palla schizza fuori per Gerbaudo che calcia: alto.

0' - Cinquecento tifosi da Cassino affollano il settore ospiti e si fanno sentire. Inizia a piovere, i supporter biancoverdi sono assiepati nel primo anello della Curva Sud. Tra di loro rappresentanza dei viking della Juventus che sono in ottimi rapporti con i tifosi irpini.

0' - Tutto pronto al "Partenio-Lombardi" per Calcio Avellino - Cassino, valida per la quinta giornata del girone G di Serie D. Due sorprese nell'undici iniziale di Graziani: esordio nello starting eleven per Tompte, che funge da mezzala destra (panchina per Buono) con Tribuzzi trequartista nel preannunciato 4-3-1-2 mentre in difesa prima da titolare per Dondoni, che scalza Mikhaylovskiy nell'undici iniziale facendo coppia con Morero al centro della difesa.