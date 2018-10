Avellino, l'ex direttore sportivo De Vito approda in Serie A Svincolato al pari degli ex calciatori nella rosa dell'Uesse, sarà a capo di un'area scouting

di Marco Festa

L'ex direttore sportivo dell'U.S. Avellino, Vincenzo De Vito, approda in Serie A: il dirigente irpino si è, infatti, legato contrattualmente al Parma nel quale sarà a capo dell’area scouting. De Vito, svincolato in seguito alla mancata iscrizione in Serie B della società presieduta da Walter Taccone, è stato fortemente voluto da un altro direttore sportivo ovvero quello dei ducali: Daniele Faggiano.