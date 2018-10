0825, rivedi l'ultima puntata: in collegamento l'ex Pepe Ospiti del canale 696 l'ex presidente dell'U.S. Avellino, Nicola Iannarone, e il diesse Governucci

Sul canale 696 è andata in onda la quinta puntata della stagione 2018/2019 di "0825", il format di Otto Channel dedicato al Calcio Avellino, che da ieri ha deciso di ampliare i suoi orizzonti aprendo anche un'ampia finestra sulle campane impegnate nel girone C di Serie C. In studio, con Angelo Giuliani e Marco Festa, l'ex presidente dell'U.S. Avellino, Nicola Iannarone, e il direttore sportivo Antonio Governucci. Nel corso della serata sono intervenuti telefonicamente il giornalista de "La Gazzetta dello Sport" Gianpaolo Esposito e il centrocampista del Potenza, ex dei lupi, Vincenzo Pepe.

Di seguito, il link per rivedere la puntata integrale: (clicca qui per rivedere 0825 del 7 ottobre 2018)

0825 torna domenica 14ottobre, alle 21, con la sesta puntata della stagione 2018/2019.