Avellino, Tribuzzi: "La rete al Cassino? Emozione incredibile" Conferenza stampa per l'esterno del Calcio Avellino: "Ottimo avvio. Impossibile non venire qui"

"Segnare al Partenio Lombardi è stata un'emozione incredibile, ringrazio tutti i tifosi per l'affetto che mi hanno dimostrato". Conferenza stampa per Alessio Tribuzzi. Il calciatore dell'Avellino ha analizzato la prima fase della stagione: "A livello personale è strato un ottimo avvio, in cui le mie buone prestazioni sono state accompagnate dagli eccellenti risultati della squadra. Posso giocare sia a destra che a sinistra, a destra riesco a seguire meglio il binario per il cross mentre a sinistra cerco sempre di accentrarmi sul mio piede forte e magari, come domenica, trovare il gol".

Sul match con il Cassino: "Avevamo preparato la partita bene, il nuovo modulo ha funzionato ed il risultato ottenuto lo dimostra. Ventre ha fatto un buon lavoro disturbando le ripartenze degli avversari, mentre io e Tompte ci eravamo già parlati all'inizio della gara e sapevamo che ci saremmo scambiati molto di posizione".

L'arrivo ad Avellino: "Ho ricevuto diverse offerte, anche dalla Serie C, ma quando ho saputo di Avellino la scelta l'ho compiuta in meno di 24 ore. Giocare qui, anche se in D, equivale almeno ad una serie C a vincere. L'apporto del tifo è devastante ed è un ulteriore stimolo a fare bene".

Su Sforzini ed il tecnico Graziani: "Con Nando ho un ottimo rapporto, da lui posso imparare tanto ed i suoi consigli sono molto preziosi. Spero di ripagarlo in campo con tanti cross precisi. Il mister? Ha un rapporto stupendo con lo spogliatoio, ci dice le cose in faccia sia che si tratti di complimenti che di critiche. Noi non possiamo che apprezzare la sua onestà in un mondo di persone che davanti hanno una faccia e dietro un'altra".