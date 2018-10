Calcio Avellino, rescissione consensuale con un under Intanto, la società mette al centro la provincia: ieri il presidente Mauriello a Venticano

di Marco Festa

Cambia la rosa del Calcio Avellino: è ufficiale la rescissione consensuale con il classe 2001 Patrick Moreschini. L'attaccante, che aveva svolto il ritiro estivo con l'U.S. Avellino prima dell'estromissione del club di Walter Taccone dalla Serie B, aveva proseguito la sua avventura all'ombra del Partenio con la neo-nata SSD di De Cesare senza, però, trovare mai spazio. E a proposito di società: anche fuori dal campo non si vuole lasciare nulla al caso. La dirigenza lavora per coinvolgere sempre più la provincia, cuore pulsante del tifo irpino, al fianco della squadra. Ieri il presidente Claudio Mauriello è stato ospite del Club Venticano Biancoverde. Ad accoglierlo c'era anche il sindaco Luigi De Nisco.