Calcio Avellino - Lanusei, si va verso l'anticipo: ecco quando La società irpina ha accolto la richiesta, per motivi logistici, del club sardo

di Marco Festa

Salvo colpi di scena, Avellino – Lanusei, in programma domenica 21 ottobre con calcio d'inizio alle 15, sarà anticipata: la dirigenza irpina ha infatti accolto la richiesta del club sardo di giocare sabato 20 ottobre (ore 14:30) per far ritorno in giornata in sede ed evitare un autentico tour de force, per calciatori e staff tecnico, dato anche il successivo turno infrasettimanale in calendario.

Nel contempo, in giornata, sono attese novità sul fronte della prevendita per il settore ospiti del campo sportivo “Paglialunga” di Fregene dove domenica (ore 15) i lupi sfideranno i padroni di casa dell'SFF Atletico nella sesta giornata del girone G di Serie D: per ora ci sono a disposizione duecento biglietti, i supporter irpini sarebbero pronti ad acquistarne almeno cinquecento.

Sempre in giornata arriverà il verdetto del giudice sportivo sul ricorso presentato dal Trastevere contro il Castiadas: il match dello scorso 23 settembre, valido per il secondo turno di campionato, terminò con il risultato di 1-1, ma la società laziale sostiene che la squadra sarda abbia schierato in maniera illegittima il portiere classe 2000 Adam Idrissi, poiché squalificato; quella isolana conterebbe, invece, di spuntarla e mantenere il punto conquistato sul campo per un possibile vizio di forma nel ricorso presentato dal Trastevere, che, altresì, salirebbe al secondo posto in classifica: a -1 dalla capolista Avellino.