Castiadas - Trastevere: ecco la decisione del giudice sportivo I laziali avevano chiesto lo 0-3 a tavolino per l'utilizzo di un calciatore squalificato dei sardi

di Marco Festa

Cambia la classifica del girone G di Serie D: accolto il ricorso del Trastevere contro i sardi del Castiadas per l’utilizzo di un calciatore squalificato. Il giudice sportivo ha dunque assegnato lo 0-3 a tavolino in favore dei laziali, che si portano a -1 in classifica dai lupi. Nel contempo, la gara casalinga con il Lanusei, valida per la settima giornata del girone G, in programma domenica 21 ottobre, sarà anticipata alle 14:30.